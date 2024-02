Den danske stjernekok Bo Bech skal giftes.

Det afslører hans nu forlovede, Yasmin Kazemi, i en video, som hun har delt på Instagram.

»Du ser virkelig smuk ud i aften. Også i aften. Jeg elsker dig,« siger Bo Bech.

'Og så spurgte han mig, om jeg ville tilbringe resten af livet med ham,' skriver hun i videoens beskrivelse.

Endelig viser hun en forlovelsesring med en stor, grøn sten.

De to har dannet par i tre år, og frieriet skete i smukke omgivelser på Maldiverne, hvor de to var på ferie.

De kulinariske kollegaer jubler da også i kommentarfeltet, hvor Nomas Rene Redzepi, 'Masterchef'-dommer Jacob Mielcke og tidligere kok for fodboldherrelandsholdet, Per Thøstesen, ønsker tillykke.

Bo Bech har haft en lang gastronomisk karriere og har blandt andet stået bag restauranter som Paustian og Geist. Senest har han i 2023 åbnet restauranten Bobe.

I 2007 blev han for alvor landskendt som vært på tv-programmet 'Kniven på struben', hvor han forsøgte at hjælpe restauranter med at vende deres drift.

I et stort interview med Euroman i 2021, hvor han på daværende tidspunkt var single, fortalte han, at han 'tusind gange' havde savnet at have en kæreste, men at han ikke havde travlt med at finde en.

»Jeg gider ikke rende rundt og lede og lede og lede. Jeg må gribe de muligheder, der opstår, når de opstår. Jeg har fundet ud af, at det, der virker allerbedst for mig, er, at der er en eller anden form for tilfældighed i mødet, hvor der opstår en kemi og en attraktion,« forklarede han.

Yazmin Kazemi, Bo Bechs forlovede og kommende hustru, arbejder som psykoterapeut.