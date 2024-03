Det var et bizart drama, der udspillede sig på de afgørende etaper af sommerens Vuelta a España.

For det udviklede sig til en intern magtkamp på Jonas Vingegaards Jumbo-Visma-hold (i dag Visma-Lease a Bike).

Holdet havde den normale super-hjælperytter Sepp Kuss i den røde førertrøje. Men det afholdt ikke hverken Jonas Vingegaard eller Primoz Roglic fra at angribe holdkammeraten, der havde hjulpet de to herrer til samlede sejre i Giro d'Italia og Tour de France, på blandt andet kongeetapen op til Angliru.

De interne angreb på den sympatiske amerikaner blev fordømt af mange i cykelverdenen. Og i dag ærgrer det også Jonas Vingegaard.

»Jeg synes ikke, at det var godt for nogen. Vi burde have ventet på Sepp,« udtaler Vingegaard i den nye dokumentar om Jumbo-Vismas 2023 - 'All in: The Trilogy'.

Sepp Kuss undrer sig også stadig over det skøre scenario.

»Det er ikke længere end holdsport, hvis vi angriber hinanden. Jeg har stadig blandede følelser omkring det. Det er ikke noget, jeg nogensinde havde forventet.«

Sepp Kuss blev dog reddet af en rivalerne fra de konkurrerende hold, der fik nok af Vingegaard og Roglic - spanske Mikel Landa.

»Han sagde 'hvis du vil vinde Vueltaen, så følg mig'. Så okay, jeg fulgte ham,« fortæller Sepp Kuss med et grin.

Til sidst blev der dog indgået våbenhvile internt på Visma-holdet, og Sepp Kuss endte med at vinde Vueltaen med 17 sekunder ned til Jonas Vingegaard.