»Det var en stor historie på den måde, at det var endnu en, som døde i et trafikuheld på cykel. Det var i alle aviser, i radioen og i tv-aviser.«

Sådan fortæller journalist ved Het Laatste Nieuws Marc Ghyselinck om Chris Anker Sørensens tragiske dødsfald.

Den tidligere cykelrytter døde efter en kollision med en lastbil under en træningstur i Belgien, hvor han var afsted for at kommentere VM for TV 2.

»Fordi han var her som kommentator for dansk tv, og det skete, dagen inden VM startede, så blev det til en stor historie,« siger Marc Ghyselinck om nyheden, der var placeret blandt avisernes forreste sider og ikke sportssiderne.

Belgien er ikke det bedste land for folk, der kører på cykel Marc Ghyselinck, som dækker VM for HLN

Til en begivenhed som VM lever journalister og ryttere i deres egne små bobler.

Mange udøvere, kommentatorer og skribenter kender hinanden på kryds og tværs, og derfor er det noget, der påvirker den lille karavane, som torsdag bevæger sig fra den nordvestlige del af Belgien ved Brugge østpå til Leuven og Antwerpen.

»Mange kendte ham eller havde set ham køre eller vinde cykelløb. Jeg kendte ham som rytter, så det er klart, at man har talt om det med sine kollegaer hernede. Rigtig mange kendte ham jo også af navn,« siger Marc Ghyselinck.

Chris Anker Sørensens død blev også markeret søndag forud for enkeltstarten for mændenes elite, hvor der blev holdt et minuts stilhed.

Den folkekære TV 2-kommentator kom kørende ad denne vej. Foto: Frederik Gernigon Vis mere Den folkekære TV 2-kommentator kom kørende ad denne vej. Foto: Frederik Gernigon

Hos de danske ryttere har tragedien også sat sine spor.

Efter enkeltstarten måtte tempospecialisten Mikkel Bjerg afbryde et interview, fordi det hele blev for meget, mens U23-rytterne valgte ikke at tale med pressen op til deres enkeltstart.

Udenlandske trænere og ryttere har ligeledes nævnt Chris Anker Sørensen i forskellige sammenhænge for at mindes ham.

Skal man tro på Marc Ghyselinck, er uheldet med den folkekære TV 2-kommentator ikke tilfældigt.

For selvom Belgien er en stor cykelnation, er infrastrukturen slet ikke god nok for de mange cyklister, mener han.

»Belgien er ikke det bedste land for folk, der kører på cykel,« siger Marc Ghyselinck.

»Jeg har været i København, der er en meget cykelvenlig by. Belgien er hverken et land som Danmark eller Holland på det plan. Der er nogle steder, hvor de gør en stor indsats for at gøre det mere sikkert, men Bruxelles er for eksempel en katastrofe for cyklister.«

Det trafikale uheld, som førte til Chris Anker Sørensens død, har selvfølgelig skabt en heftig debat om, hvorvidt det pågældende sted i havneområdet Zeebrugge – nord for Brugge – er sikkert nok for cyklister.

Chris Anker Sørensen blev 37 år. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang Vis mere Chris Anker Sørensen blev 37 år. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang

Journalister og kommentatorer har skiftevis beskrevet stedet som et farligt område, men den kritik køber borgmesteren i Brugge, Dirk De fauw, langtfra.

»Der er mange steder i Brugge, der har højere prioritet i forhold til at gøre det mere sikkert. Fordi der ikke er så mange cyklister dér. Der er mange steder med skoler, hvor der er en masse børn for eksempel. Ikke det her – med al respekt – lille sted tæt ved havnen,« slog han fast, da B.T. interviewede ham onsdag.

Marc Ghyselinck er rygende uenig.

»Der er svære trafikale regler i det område. Det er en havneby, der er mange blinde vinkler, og der er mange lastbiler. Lastbiler har også blinde vinkler, så det hele er endnu mere udtalt dér. Det er heller ikke alle, der respekterer reglerne.«

Det er i dette kryds, den tidligere cykelrytter mistede livet. Han kom kørende fra venstre side af vejen. Foto: Frederik Gernigon Vis mere Det er i dette kryds, den tidligere cykelrytter mistede livet. Han kom kørende fra venstre side af vejen. Foto: Frederik Gernigon

»Chris Anker var ikke vant til det sted, og så ser man, hvad der sker. Han var tidligere professionel, så man må formode, at han om nogen kan finde ud af at styre en cykel.«

B.T. har besøgt stedet, hvor Chris Anker Sørensen mistede livet. Det kan du læse mere om her.

Onsdag var flere VM-tilknyttede involveret i endnu en ulykke i Belgien.

Tre østrigske juniorryttere kom i karambolage med en bus tæt ved byen Leuven. En af dem pådrog sig et brud og blev kørt på hospitalet.