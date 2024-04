Der er sket et nyt fund af olie i Nordsøen.

Det skriver Vår Energi, der er dem, som har fundet det sorte guld.

»Opdagelsen viser, at der stadig er muligheder i de modne områder i Nordsøen, og jeg er glad for at se, at vores efterforskningsstrategi virker,« siger Torger Rød, vicedirektør i Vår Energi, og tilføjer:

»Vi mener, at der stadig er værdi i området, og vi intensiverer nu vores efterforskningsaktivitet for at udvinde maksimal værdi fra den eksisterende infrastruktur.«

Det nye fund skete i Balder-området i Nordsøen, og der anslås at være tale om mellem 13 og 23 millioner tønder olie.

Fundet er en del af en større plan om at omdanne Balder-området til et produktionsknudepunkt i Nordsøen, skriver Vår Energi.

Vår Energi er et norsk olie- og gasselskab med hovedkvarter i Stavanger, Norge.