Normalt forbindes bestikkelse af embedsmænd med noget, der sker syd for Alperne. Her i Danmark har vi i mange år brystet os af at bo i et af de mindst korrupte lande i verden - i øvrigt bakket op af Transparency Internationals såkaldte korruptionsliste, hvor vi siden 2012 har været duksen, og på den nyeste liste er nummer 2 efter New Zealand.

Men den seneste tid er vores opfattelse af Danmark som et land uden korruption blevet alvorligt udfordret. Se på den såkaldte Atea-sag, hvor en række ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet er blevet tiltalt - og 12 allerede er dømt - for at tage imod gaver som middage, luksusrejser og iPads af Atea, der er it-leverandør til det offentlige. Eller sagen om den tidligere leder i Rigspolitiet, der i årevis har givet store millionkontrakter til gode bekendte for konsulentarbejde, uden opgaverne har været i de lovpligtige udbud.

Det er selvsagt yderst vigtigt at slå hårdt ned på sager om korruption, hvis man vil undgå, at det spreder sig som maddiker på en glemt madpakke. Derfor er det også et positivt signal, at Østre Landsret i går valgte at kende to betjente skyldige i såkaldt passiv bestikkelse ved at have taget imod safariture af den kendte milliardær Karsten Ree, selv om byretten i første omgang havde frifundet dem. Dommeren i Østre Landsret slog ved afsigelsen fast, at de to betjente ikke gav rigmanden nogen fordele på grund af gaverne, men 'det var egnet til at svække befolkningens tillid til en offentlig myndighed'.

For at bevare tilliden til det offentlige er det fuldstændig afgørende, at man som borger kan stole hundrede procent på, at ingen kommer foran i køen til sygehuset eller slipper for en fartbøde, fordi man betaler en tusindlap under bordet. Lansretdommeren har derfor helt ret i, at der skal slåes hårdt ned, når tilliden til en offentlig myndighed svækkes. Ellers bliver det en rutsjebanetur ned ad korruptionslisten.

