Aldrig har Danmark været så tæt på at stå med sin første herredouble-verdensmester i 20 år.

Men i en historisk finale måtte den danske herredouble se sig slået af verdens nummer seks koreanske Kang Min Hyuk og Seo Seung Jae med cifrene 21-14, 15-21, 17-21.

Trods nederlaget var der stadig store smil og plads til grin hos danskerne, da de mødte pressen efter kampen.

»Vi var så fucking tæt på at blive verdensmestre. Det skider jeg på. Det blev vi ikke, men vi var så tæt på,« griner Anders Skaarup.

Danskerne viste spil af særklasse, da de i første sæt kom flyvende ud af startblokken med et fantastisk overblik og en Kim Astrup, der ejede forbanen.

Desværre for de ellers storspillende danskere blev deres momentum pludselig vendt – og koreanerne fik teten. For selvom herredoublen kæmpede med næb og klør viste verdens nummer seks sig for stærke.

Marginalerne manglede i sidste ende.

»Jeg har bare ikke lyst til at tænke for meget over hverken, at vi ikke blev verdensmestre, eller på alle dem, som har hjulpet os, som vores stab og familie. Det bliver bare noget værre juks, og jeg får en klump i halsen,« siger Kim Astrup, der under aftenens medaljeceremoni pegede på sølvmedaljen om halsen og ud på publikum.

For den var ikke kommet i hus uden danskernes støtte til den absolut bitre ende.

Kim Astrup og Anders Skaarup efter medaljeceremonien. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Astrup og Anders Skaarup efter medaljeceremonien. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nok må danskerne være en anelse skuffede, men heldigvis er der en måde, de kan sluge det for øjeblikket bitre nederlag på.

Der venter både et par fridage og et helt særligt selskab, der gennem flere år har stået i kulissen.

»Nederlaget skal fordøjes med en sygt god middag med venner, bekendte, stab og alle dem, der har hjulpet os her til. Det skal vi være taknemmelige for. Og så skal vi hjem til vores nærmeste familie og give dem nogle kys og krammere,« afslutter de smilende.

