Verdens tredjestørste høreapparatskoncern, WS Audiologys, kan muligvis vær på vej mod en børsnotering.

Majoritetsejeren i selskabet meddeler i hvert fald nu, at man bakker op om idéen om at sende høreapparatproducenten på børsen. Det skriver Dagbladet Børsen.

Det er Lars Nørgaard, som har udtalt sig til mediet. Han er topchef i T&W Medical, der ejer 51 pct. af selskabet.

“Jeg ser positivt på en mulig børsintroduktion. WSA vil på et tidspunkt være en rigtig god børskandidat. Det er en stor og veldrevet virksomhed, der vil have glæde af at være på børsen,” siger Lars Nørgaard ifølge Børsen.

T&W Medical er ejet af familierne Tøpholm og Westermann, og det har krævet lidt overtalelse at få dem med på idéen ifølge Lars Nørgaard, men nu skulle opbakningen fra de to familier være sikker.

Der er endnu ingen udmeldinger om, hvornår en mulig børsdebut kan blive en realitet.

