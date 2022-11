Lyt til artiklen

12 dage inde i VM har Kasper Hjulmand givet spillerne en fridag.

Den kommer mandag, har DBU netop kommunikeret ud på et pressemøde.

Der vil derfor både være træningsfri samt ingen presseaktiviteter fra de danske landsholdsspillere, som allerede er begyndt at få fløjet venner, familier og agenter til Qatar.

En af de spillere, som får mulighed for at tilbringe lidt tid sammen med sine nærmeste, er Martin Braithwaite. Hans kone og børn er i Doha og overværede kampen mod Frankrig lørdag.

»Hun var på stadion og så kampen, det er altid dejligt lige at se mine børn. Det er lang tid, hvor jeg ikke har fået set dem,« siger Martin Braithwaite.

Inden afrejse pointerede landstræner Kasper Hjulmand, at det er meget dyrt at få sine venner og familie til Qatar, men den del har Martin Braithwaite ikke skænket store tanker.

»Der er sgu ikke nogen til at betale det for os. Men det er ikke noget, jeg tænker så meget over. For mig handler det om at fokusere på kampene, og alt derefter er et plus,« tilføjer angriberen.

Kasper Schmeichel har sin far i Qatar, da han arbejder for en tv-station ved VM, men hans kone og børn er her ikke, og det tyder ikke på, at der er planer om at få dem fløjet hertil.

»Nej. Jeg har ikke medrejsende familie her,« siger Kasper Schmeichel kort.

Nu får spillerne en dag til at nyde varmen i Doha sammen med deres kæreste, og landstræner Kasper Hjulmand bemærker, at de tager den slags lidt hen ad vejen.

»Jeg har ikke lavet nogen regler for besøg. Vi har Christian Nørkjær (landsholdschef, red.), som tager sig af alt omkring holdet og i forhold til besøg og så videre, men det er ikke noget, vi har planlagt. Så nej, vi har ikke lavet regler,« siger landstræneren.