Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg mener, at svenskerne selv skal holde deres kæft.

Svenskerne har nemlig langet ud efter danskernes kommentarer til det rejsekaos, som de har skulle igennem for at gøre sig klar til VM-semifinalen mod Spanien i polske Gdańsk.

Ifølge Johnny Wojciech Kokborg giver det nemlig ikke mening, at de to semifinaler spilles i to forskellige lande, da Sverige selv skal spille på hjemmebane i Stockhol, når de møder Frankrig i den anden semifinale fredag aften.

Du kan se hele videoen øverst i artiklen, hvor én bestemt speciel spiller får stor ros for sin rolle på det danske mandskab.