Stillingen i Danmarks VM-gruppe er langt fra hyggelæsning for Jesper 'Jobbe' Lindstrøm og de andre danske landsholdsdrenge.

For Danmark står blot noteret for ét point efter to kampe - senest blev det lørdag aften til et 1-2-nederlag til de franske verdensmestre.

Men Jesper Lindstrøm, der spillede de første 85 minutter af opgøret, er trods alt optimistisk, da en dansk sejr over Australien i den sidste gruppekamp giver gode chancer for et avancement til Danmark.

»Vi er allesammen pisseskuffede. Vi ville gerne have haft i hvert fald en 1-1'er.«

»Men hvis vi kan bringe denne anden halvleg mod Frankrig med os, så er jeg sikker på, at vi vinder over Australien,« lød det fra 'Jobbe', der dog godt er klar over, at Danmark ikke 100 procent har VM-skæbnen i egne hænder.

»Vi skal krydse fingre for, at Frankrig tager sejren - eller minimum et point - mod Tunesien.«

Frankfurt-stjernen var glad for, at det danske angrebsspil endelig forløste sig i anden halvleg af kampen mod franskmændene.

»Vi får scoret, og vi skal også lave et til. Både jeg og Martin (Braithwaite, red.) havde store chancer,« siger Jesper Lindstrøm, der fem meter fra den franske målstreg havde en gylden mulighed for at bringe Danmark på 2-1.

»Jeg synes, jeg gør alt, hvad jeg kan - og med en halv meter mere ud til siden er der mål. Og falder den ud en halv meter tættere på Martin (Braithwaite, red.) - så er der frit mål.«

Den tidligere Brøndby-darling føler sig dog overbevist om, at der venter en VM-ottendedelsfinale rundt om hjørnet for Danmark

»Vi er meget optimistiske - og som Kasper (Hjulmand, red.) siger, så har vi før haft færre point efter to kampe og er alligevel gået videre,« lyder det fra 'Jobbe', som refererer til forrige sommers EM-slutrunde, hvor Danmark havde nul point efter to kampe og alligevel nåede semifinalen.