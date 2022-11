Lyt til artiklen

»Du har de forkerte sokker på.«

Sådan lød meldingen til den danske fan Christoffer Pederstrup, da han var på vej ind til VM-opgøret mellem USA og Wales mandag aften.

Han var iklædt et par regnbuefarvede sokker, men måtte sande, at de ikke faldt i vagterne og altså VM-arrangørens smag. Om armen havde han også det famøse 'One Love'-armbind, som Danmark og en række andre nationer har fået forbud mod at spille med. Derfor blev han nægtet adgang.

Simon Kjær Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Simon Kjær Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg bliver stoppet, efter jeg er kommet igennem sikkerhedschecket. Så kigger vagten på mig og siger, at jeg skal gå ud og lægge mine strømper og armbind i et opbevaringsrum. Jeg spørger: Hvorfor? Til det svarer han igen og igen: Du skal lægge det,« fortæller Christoffer Pederstrup til TV 2 Sport.

Den danske fodboldentusiast frygtede dog, at hans udstyr ville forsvinde fra opbevaringsrummet, hvis han efterlod det dér.

Derfor tog han alternative metoder i brug.

»Jeg foldede sokkerne ned om anklerne, så de ikke kunne ses. Bindet smed jeg i lommen, og så gik jeg ellers lige igennem en af de andre indgange, og så var jeg inde,« forklarer han.

Danskeren fik ikke yderligere problemer under opgøret, men sendte en video til TV 2s Rasmus Tantholdt, der har delt den på sine sociale medier.

Danmark skal møde Tunesien i dag, tirsdag, med kampstart klokken 14. Her stiller Danmark og Simon Kjær efter alt at dømme op uden det storomtalte 'One Love'-anførerbindet.

