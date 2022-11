SVAGT!

Jeg så det som en gave for DBU og de danske landsholdsspillere, hvis FIFA reelt havde planer om at tildele Simon Kjær et gult kort ved kampstart tirsdag, fordi han bar anførerarmbindet med mangfoldighedsbudskabet 'One Love!'

Kunne man forestille sig et mere ikonisk billede end vores anfører, der uden at fortrække en mine tog imod denne uhyrlige straf, fordi han stod fast på et budskab om, at ingen skal diskrimineres? For øjnene af hele fucking verden.

Jeg ville have været en meget stolt dansker. Og det øjeblik kunne have samlet nationen bag holdet i denne slutrunde, som giver os alle en lidt kvalm smag i munden.

Men nej, det lykkedes ikke DBU at gribe denne gyldne mulighed. I stedet fik man nu skubbet befolkningen længere væk – og fik bidraget til VM-leden.

Et gult kort ville man trods alt ikke risikere.

Nu kan det ikke udelukkes, at der kommer en anden dansk protest i morgen. Men det lugter lige nu mest af, at man vil koncentrere sig om at vinde over Tunesien – og at de gode budskaber bliver i sportstasken.

Det er tankevækkende, hvor meget kampgejst landsholdsspillerne havde, da det var deres egne kommercielle rettigheder, der var på spil i landsholdskonflikten i 2018.

Her var der ingen grænser for, hvad man var villig til at risikere. Altså, man blev væk fra en officiel landskamp! Hvis ikke vikarlandsholdet – som Simon Kjær & co. forsøgte at stoppe – havde trådt til, havde DBU stirret ind i grumme sanktioner.

Men her i november 2022 forsvandt mandsmodet som dug for solen, da FIFA truede med at uddele et gult kort. Signalet, de sender, er, at kampen for et samfund, hvor minoriteter ikke undertrykkes, ikke er en fodboldadvarsel værd.

Kampen for egen vinding er derimod værd at kaste sig helhjertet ind i.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Jeg udelukker ikke, at der ikke er flere nuancer i de to situationer, som gør, at man ikke kan sammenligne dem. Men jeg siger, at det er det signal, som de stenrige landsholdsspillere lige nu sender.

Og jeg har allerede set mange skuffede landsholdsfans på de sociale medier.

Jeg anerkender, at DBU i de seneste år har lavet et godt politisk arbejde i Qatar og har fået lagt et godt pres. Men de risikerer at tabe det hele på gulvet her lige før målstregen.

Der er som sagt stadig muligheder at nå at finde på en anden protest. De engelske spillere tog knæet inden mandagens kamp mod Iran. Lad os håbe, at Danmark som minimum følger trop.

For der findes ting, der er vigtigere end tre point.

En god gammel kollega mindede mig på Facebook om, at Mohammed Ali tog fire års udelukkelse fra boksesporten, fordi han nægtede at deltage i Vietnam-krigen.

Den lader vi bare stå.