Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Simon Kjær går på banen uden One Love-anførerbindet, når landsholdet åbner VM-slutrunden mod Tunesien tirsdag.

Det bekræfter DBU til DR Sporten.

Det sker, fordi FIFA har indikeret, at det vil få sportslige konsekvenser, hvis den danske landsholdsanfører går på banen med det regnbuefarvede anførerbind.

»Jeg er ekstremt skuffet over FIFA i den her sag. De har kendt til vores budskab i månedsvis,« siger DBUs administrerende direktør Jakob Jensen til DR.

I stedet skal de 32 landsholdsanførere bære FIFAs egne anførerbind, der i forbindelse med hver runde af slutrunden sætter fokus på en ny FIFA-kampagne.

Nyheden kommer kort tid efter, at England har meddelt, at anfører Harry Kane risikerer at få gult kort, hvis han går på banen i Englands åbningskamp mod Iran med anførerbindet om armen.

Opdateres …