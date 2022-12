Lyt til artiklen

December måned er over os, og det betyder risengrød med kanel i lange baner.

Og selvom det er Julemandens livret, så bør man begrænse indtaget. Kanel kan nemlig skade leveren.

Det skriver norske VI.

Kanel indeholder stoffet kumarin, og det er det stof, der kan forårsage skader på leveren.

Derfor anbefaler den norske fødevarestyrelse, at man begrænser mængden af kanel på grøden, fortæller Hanne-Marit Gran, der er seniorrådgiver i fødevarestyrelsen i Norge.

Foruden grøden bør man også være opmærksom på indtagelsen af kanelbaseret te og kosttilskud med kanel i.

Hanne-Marit Gran understreger dog, at der skal et jævnt, højt forbrug til, for at der er risiko for leverskader. Det sker ikke efter et par skåle risengrød, understreger hun.

Anbefalingerne for indtag lyder på 1,4 gram kanel om dagen for et voksent menneske.

Man kan altså spise 1,4 gram kanel hver dag livet igennem, uden at det vil have sundhedsmæssige konsekvenser.

Men når indtaget dagligt overskrides med 7-20 gange det anbefalede indtag, kan man opleve negative helbredseffekter efter 1-2 uger.

Skaderne er ofte ikke mærkbare, og når indtagelsen af kanel reduceres, kommer leveren sig også igen.