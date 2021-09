Når en person pludselig dør af hjertestop, er årsagen ofte ukendt. Nu opfordrer forskere til, at flere bliver obduceret.

For årsagerne til pludselig hjertedød kan være alt fra medfødte hjertesygdomme til blodpropper i hjertet, men hvis afdøde ikke bliver obduceret, er det af gode grunde ikke til at vide. Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Et hold forskere ved Rigshospitalets Kardiologiske afdeling har af den grund udarbejdet et studie, der blandt andet viser, at forskellen på antal personer, der pludselig dør af hjertedød blandt mænd og kvinder, er mindre end før antaget.

Men alligevel er der færre kvinder end mænd, der bliver diagnosticeret med en hjerte-kar-sygdom forud for hjertestop, men også færre kvinder der efterfølgende bliver obduceret.

Og det er der måske en årsag til:

»Noget af det, vores forskningsgruppe har fokuseret på, er, at flere, der dør en pludselig hjertedød, skal obduceres, så man kan finde flere forklaringer på, hvorfor det sker. Der er dobbelt så mange mænd, der bliver obduceret, som kvinder, og det skyldes formentlig, at de dør i en yngre alder,« siger Tobias Skjelbred, der er medforfatter på studiet og medicinstuderende med tilknytning til Rigshospitalets kardiologiske afdeling, til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Derfor skal studiet være med til at gøre op med kønsforskellene i et forsøg på at blive klogere på, hvorfor folk pludselig får hjertestop, som de efterfølgende dør af.

I Danmark sker hvert ottende hjerterelaterede dødsfald uventet.