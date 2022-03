Billederne taler et tydeligt sprog. Grønne, bugtende bølger, der dansede hen over nattehimlen.

Flere steder var det natten til mandag muligt at se nordlys over Danmark. Det skete blandt andet i Odense og Frederikshavn.

»Den er god nok. Der har været nordlys i nat. Der er flere steder, hvor folk skriver, de har set det,« siger astrofysiker ved DTU Michael Linden-Vørnle.

En af dem, der var heldig at se de flotte farver på himmelen, er nordjyske Kristian Tornby.

Et af de mange billeder, som Kristian tog. Foto: Privatfoto

Han stod med en kammerat ved Øksnebjerg – et par kilometer syd for Frederikshavn. De var godt klar over, at chancerne for at spotte nordlys var til stede, og ventede således i flere timer på de grønne skær.

Men det, der viste sig, kom alligevel bag på dem, forklarer Kristian Tornby.

»Pludselig eksploderede himlen bare. Det var simpelthen fantastisk og vildt. Vi glemte helt, at vores tæer og fødder var frosne.«

»Vi vidste nærmest ikke, hvad vi skulle gøre af os selv. Og bagefter sidder følelsen stadig i kroppen. Det var så fedt.«

Kristian Tornby er selv meget interesseret i de astrologiske aspekter omkring nordlys og følger ihærdigt med gennem apps, sociale medier og diverse hjemmesider, når mulighederne for at se nordlys er til stede.

Kristian Tornby beretter, at flere på sociale medier har beskrevet, hvordan de også ventede på nordlys – men flere valgte at opgive efter timers venten.

Selv gjorde Kristian Tornby og hans kammerat sig klar umiddelbart efter aftensmadstid. Og klokken 00.38 gav ventetiden bonus.

»Jeg er glad for, at vi gav det en chance. For det belønnede sig virkelig,« siger han om nattens oplevelse.

Og de to venner i Nordjylland delte oplevelsen med andre rundtomkring i Danmark. Således har en YouTube-bruger fra Odense lagt en video af nattens nordlys ud på nettet og skriver, at nordlyset kunne ses klokken 00.49.

Astrofysiker Michael Linden-Vørnle forklarer, at nordlys er et fænomen, der breder sig, og derfor var det noget, der kunne ses flere steder i landet natten til mandag. Han nævner som eksempel Roskilde, hvor der også er beretninger fra folk, der så nordlyset.

Forskeren forklarer, at det var blevet varslet, at der var mulighed for nordlys i Danmark.

Der havde nemlig været et såkaldt udbrud på solen torsdag, og dermed vidste man, at muligheden for nordlys ville komme nogle dage senere. Blandt andet natten mellem søndag og mandag.

Udbruddet på solen har sendt elektrisk ladede partikler af sted, som altså har ramt jordens magnetfelt. Det påvirker, at man kan se nordlys sydligere, end man plejer.

Til sammenligning plejer man meget ofte at kunne se nordlys i Nordnorge, Island og Grønland.

For dem, der missede oplevelsen natten til mandag, men stadig har et ønske om at fange et sådant syn, er det ikke helt udelukket, at man kan komme til at se noget lignende i nat.

Udbruddet fra solen kan nemlig stadig påvirke jordens magnetfelt, og derfor vil der igen være mulighed for at se nordlys i Danmark natten til tirsdag.