En hed sommerdag med 30 grader eller køligere vejr og skybrud?

Sig mig, hvor du skal tilbringe din weekend, og jeg skal sige dig, hvordan vejret bliver.

Lørdag og især søndag bliver landet nemlig delt i to, og der bliver ifølge DMI store forskelle på, hvordan vejrguderne arter sig i weekenden i de forskellige landsdele.

I den sydlige og østlige del af landet er der lagt op til et par flotte sommerdage med temperaturer omring 25 grader eller mere, mens nordjyderne må nøjes med sølle 15 til 20 grader og en del nedbør, lyder det fra DMI.

Når det er sagt, så er det faktisk ikke rigtig muligt at sige noget bombesikkert om weekendsvejret på nuværende tidspunkt.

Lige nu er der nemlig så stor usikkerhed i prognoserne, at vagthavende meteorolog Frank Nielsen ikke tøver med at kalde scenariet for »en hade-situation for meteorologer.«

Sagen er, at der her blot få dage før ikke er muligt at forudsige, hvor en front mellem meget varm luft fra syd og køligere vinde fra Atlanterhavet vil lægge sig.

»I øjeblikket er der hedebølge over Spanien og Sydfrankrig med 35 til 37 grader. Vi ligger lige på grænsen mellem den meget varme luft fra syd og den mere kølige atlanterhavsluft, som stammer helt fra Island og Grønland,« forklarer han.

»Det er det, der ligger og spøger i øjeblikket.«

»Det er et drama, som der ikke er fundet en løsning på endnu,« siger han.

De fleste vejrtegn i sol, måne og satellitbilleder viser dog lige nu, at lørdag i de sydlige og østlige egne bliver tør med op til 25 grader, mens søndag kan blive endnu varmere.

Nordjyderne får det derimod både køligere og vådt.

Jokeren er så bare, om den front, som ventes at dele Nord- og Vestdanmark, finder på at rykke sig.

»Det er en gyser. Alt er muligt,« siger Frank Nielsen.