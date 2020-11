DR markerer i miniserie i 2021, at det er 300 år siden, at Hans Egede gik i land på Håbets Ø i Grønland.

En miniserie om Danmarks og Grønlands fælles historie. Ny sæson af dramaserien "Borgen" og historier om Carmen Curlers og Leonora Christine.

Det var blandt de store nyheder, da DR mandag eftermiddag præsenterede de kommende satsninger på drama- og kulturområdet.

Allerede i efteråret 2021 vil seerne i fire afsnit kunne tænde for fjernsynet og se historiefortællingen om Danmarks og Grønlands fælles historie.

I 2021 er det nemlig 300 år siden, at den dansk-norske præst Hans Egede gik i land på Håbets Ø i Grønland.

- 300-året for Grønlands og Danmarks fælles historie falder sammen med en aktuel debat om de to landes relation og fremtidige tilhørsforhold, siger DR's direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen.

- Derfor er det en enestående anledning til at se nærmere på, hvordan de to lande blev en del af hinandens historier, og hvordan forholdet har udviklet sig og påvirket samfund, kulturer og mennesker gennem tiden, tilføjer han.

I serien, der ventes at få premiere til efteråret, vil blandt andre Nukaka Coster-Waldau og Lars Mikkelsen medvirke.

DR har tidligere oplyst, der arbejdes på en ny sæson af dramaserien "Borgen". Det arbejde vil fortsætte i 2021, oplyser dramachef Christian Rank, på dagens pressemøde.

Derudover vil DR i det nye år arbejde på en historisk dramaserie om Leonora Christine samt en ny serie i flere sæsoner om Carmen Curlers.

Carmens Curlers er ifølge DR historien om et dansk erhvervseventyr inspireret af den virkelige historie. Den udspiller sig i den vestsjællandske provinsby Kalundborg i årene 1963-1969.

/ritzau/