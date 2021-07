Man skal passe på med at blive for politisk, hvis man er tidligere ansat på Danmarks Radio.

Det måtte frøen Kaj sande forleden, da han - anført af skuespiller Kjeld Nørgaard - gav et interview til journalisten Bo Børresen fra lokalmediet Frederiksberg LIV. Her udtalte papegøjen Andreas grønne ven sig om motortrafikvejen Bispeengbuen på Frederiksberg - som han mener skal nedlægges.

»Det er jo en skandale, at det ikke er sket for længe siden. Tænk et område, vi kunne have fået der. Med grønne områder med vand og det hele. Og så kunne man slippe for alle de biler. For er du klar over, hvor mange frøer, der går tabt ved at smutte over der? De bliver kørt over af de s.... biler,« sagde Kaj vredt og tilføjede:

»Ned med Bispeengbuen og bilerne ned under jorden. Simpelthen.«

Skuespiller Kjeld Nørgaard med Kaj. Foto: HENRIK OLE JENSEN

Men det skulle han aldrig have gjort.

For da videoen med interviewet blev offentliggjort, gik der ikke længe, før Kjeld Nørgaard fik ørene i maskinen.

Danmarks Radio henvendte sig og krævede videoen fjernet.

»Vi er desværre blevet nødt til at fjerne filmen, hvor journalist Bo Børresen interviewer Kaj, som du og tusinder af Frederiksberg-borgere har set, siden vi lagde den op 23. juni. Grunden til dette er, at Danmarks Radio har meddelt Kajs 'far', skuespiller Kjeld Nørgaard, at Kaj ifølge DR ikke må mene noget politisk, hvilket Kaj jo gør i filmen. Blandt andet om Bispeengbuen. Da vi ikke vil lægge os ud med DR, og da vi gerne vil fortsætte vores gode forhold til Kjeld, har vi valgt at fjerne filmen fra Frederiksbergliv.dk. Vi håber, I nød den, mens tid var,« meddelte Jesper Gisli på Facebook.

De kendete figurer fra DR TV, Kaj og Andrea holder 30 års fødselsdag med lagkage. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Over for B.T. uddyber Gisli:

»DR skriver til Kjeld Nørgaard, hvor han bliver fortalt, at Kaj og DR's andre brands altså ikke mener noget politisk. Og det synes de, at han gjorde i dette interview,« siger chefredaktør, Jesper Gisli fra lokalmediet Frederikberg LIV.

Han er ærgerlig over, at de blev nødt til at fjerne videoen, fordi det udelukkende var ment som et humoristisk indslag på sitet.

»Kjeld Nørgaard går med til at stille op til et interview som frøen Kaj. Og så sludrer han med Bo Børresen, og det er meget humoristisk. Han siger »ned med Bispeengbyen«. Så udgiver vi den, og folk synes, den er sjov,« forklarer han.

Hanne Willumsen og Kjeld Nørgaard tilbage i 1998. Foto: Bent K Rasmussen

Men nu forklarer Danmarks Radio, at det ikke er dem, der er blevet stødt over Kajs politiske holdninger til Bispeengbuen.

»Det er ikke DR, men Hanne Willumsen, der har rettighederne til Kaj-figuren. DR har i dette tilfælde formidlet hendes ønske om at figuren ikke skulle bruges i denne sammenhæng,« siger DR's pressechef, Sune Knudsen til B.T.

Det er som bekendt også Hanne Willumsen, der har lagt stemme til Andrea - og måske er stemningen mellem Kaj og Andrea ikke på toppen.

I det nu slettede interview fra Frederiksberg LIV siger Kaj nemlig også, at han 'aldrig kunne drømme om at bo med Andrea'.

»Jamen, de er jo sinddsyge. Hun snakker uafbrudt. Så vil hun hele tiden være prinsesse og vil kysse og sådan noget,« siger Kaj i det forbudte interview, der dog efterfølgende er blevet lækket til YouTube.

En version kan findes her.