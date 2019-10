Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

Vædderen

Du kan få alt til at ske, og du er bestemt ikke kedelig at være i nærheden af, da du har mange spændende ideer og masser af energi. Gil slip og gør noget spontant.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen/Vandbæreren



Tyren

Slap lidt af i dag. Du får mange nye ideer, når du bare har tid til at sidde for dig selv. Brug din energi på noget du virkelig har lyst til og plej på den måde dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Jobbet kalder i dag, og der bliver meget at se til, så pres ikke dig selv mere end nødvendigt. Et godt teamwork er den bedste måde at overkomme det hele på.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Krebsen

Du når kun dine mål, hvis du tænker nyt og i det hele taget er kreativ. Vanetænkning duer ikke nu, hvor fordomsfri kreativitet er den bedste løsning.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Hvis du ikke har besluttet, hvad der skal ske i din vinterferie – og især vinterferie – så er tiden kommet til at få bestilt rejsen m.v. Sydens sol trækker i dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Jomfruen

Der kan ske nye og overraskende ting i forbindelse med jobbet, og det handler om værdier. Det er meget vigtigt at få det talt godt igennem kollegialt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Dine relationer er i fokus. Tag dig god tid til din partner, og har du ikke nogen, kan du arrangere en date. Der er gode muligheder i dette på lidt længere sigt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten/Krebsen

Skorpionen

Du vil føle dig energisk på jobbet og derhjemme. Din vilje er forbilledlig, og du kan gennemføre næsten hvad som helst. Det fører til succes på længere sigt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

Du får en både hyggelig og opbyggende dag sammen med dine børn eller nogle barnlige sjæle. Dit overskud og din kreativitet smitter i den grad af på omgivelserne.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Brug tid med familien og vær gerne impulsiv. Sammen kan I med succes besøge bekendte, men det kan også være naboen eller familien – vælg selv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

Der er gang i kommunikationen, ikke mindst på jobbet, hvor telefonen gløder. Der er virkelig meget, der skal nås, og et godt samarbejde bringer dig i mål.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Fisken

Du kan gøre nogle gode køb, så kast dig ud i det og udnyt dine gode muligheder for en god investering. Du kunne fx købe en enkelt lottokupon.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren