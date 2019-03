Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

VÆDDEREN



Venskab er alt afgørende nu, og du træder i karakter, når du er en integreret del af en gruppe,

uden at du af den grund går på kompromis med dit behov for at føre an.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN



Sørg for at markere dig. Hvis du vælger at holde dig tilbage, når vigtige beslutninger tages, kan

du fortryde det senere. Nu kan du også fornemme en ny livsretning.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGERNE



Du er i gang med at danne dig et helt nyt livssyn. Du kan ikke længere forlade dig på det, som

du engang anså for at være sandt. Der skal friske boller på suppen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN



Du er ikke helt færdig med at rydde op på det indre plan, så det er om at hente fejekosten frem.

Du har ikke længere brug for at dvæle ved det, som ikke er mere.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN



Du nyder at lade andre tage teten. Du hviler i dig selv og har ikke brug for at bevise noget. Du

accepterer, at du skal lade andre stråle og vise det, de kan frem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

JOMFRUEN



Du sætter tingene i system og er god til at organisere dine medmennesker, blot der også er en

overordnet plan med det hele. Du kan med fordel samle andre omkring dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt/Fisk

VÆGTEN



Du er på frierfødder, men er ikke efter en fast partner. Du har kig på mere end en potentiel

flamme, så nyd kærligheden uden at føle, at den skal føre et bestemt sted hen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN



Ryk teltpælene op, eller lav gennemtræk i hjemmet. Du har brug for at opleve en følelse af ikke

at høre til et bestemt sted. Du tiltrækkes af usædvanlige mennesker.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKYTTEN



Du samler på nye idéer og barokke indfald, og du overvejer også, hvordan disse idéer kan føres

ud livet, for du er ikke tilfreds, hvis du blot kaster bolde i luften.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

STENBUKKEN

Du er ved at finde dig til ro med et helt nyt værdisæt, der mere handler om at være til på en

ægte måde end at eje statussymboler eller præstere på et højere plan.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN



Mærk verden, for hvis du er for optaget af at mærke dig selv, glemmer du at flyde med

strømmen og havne der, hvor der sker en masse spændende. Udtryk dit indre jeg.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

FISKENE



Du er ved at havne et trygt sted, hvor du har den perfekte balance mellem selskabelighed og

den ro, du har brug for, for at dit indre liv kan komme til sin ret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr