Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Det kører ikke for dig, og du ser måske lidt pessimistisk på tingene. Tag ansvar for dine følelser og dit humør. Så vender du det negative til det positive og brugbart.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

En rejse for dig er ikke ensbetydende med en tur til udlandet. Det er i lige så høj grad at udvide din horisont gennem rejser i ånden via film og rejsebeskrivelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

De psykiske antenner er forstærkede. Det gælder ikke mindst din intuition og din fantasi. Til gengæld er det ikke den bedste dag at føre større projekter ud i livet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du er inspirerende og underholdende, og det virker smittende på din partner. Men dine følelser kan tage nogle ordentlige rutsjeture, som godt kan påvirke stemningen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du er ikke oplagt til sjov. Du ser lidt negativt på tingene, og det må du erkende, så du kan komme videre. Det er vigtigt at finde årsagen til tingenes tilstand.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Begejstring og godt humør præger aktiviteterne, som hører til i den kraftfulde ende af skalaen. Ved at gå til grænsen for din ydeevne får du afløb for din energi.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Er der lidt uro på hjemmefronten, må du finde årsagen og tage din del af ansvaret. Du ønsker jo et meningsfyldt familieliv, så du må finde årsagen inde i dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du er rastløs og konfronterende. Det er en dårlig idé, når temperamentet i den grad har tag i dig. Tag fornuften med på råd, så kan det blive en rigtig god dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skytten

De økonomiske udsving, du oplever i øjeblikket, kan gøre dig utryg. Tag de lyse briller på, brug din gode forretningssans, så vil du vende situationen og opnå tryghed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Dine fornemmelser fungerer ofte med forbløffende præcision, men nok ikke lige i øjeblikket. Måske skyldes det, at tingene ikke lige er, hvad de ser ud til at være.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du skal ikke lede længe efter visdommens kilde. Du har den i dit indre, og den kan du hente hjælp hos, hvis du får brug for det. Din intuition virker rigtig godt i dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Du er et ivrigt medlem af det fællesskab, du er en del af. Du har måske nu igangsat et projekt, som kræver din fulde opmærksomhed, og det får dig til at slappe af.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren