"Selvmordsturisten" er ambitiøs, billederne er smukke, men fortællingen er også lidt absurd, mener anmelderne.

Det er et tungt og mørkt tema, der er i centrum i dramaet "Selvmordsturisten", og det fornemmer man tydeligt.

Den eksistentielle film, der har premiere torsdag, er præget af isnende kølige optagelser og kan noget helt særligt på billedsiden.

Det er anmelderne enige om.

Jyllands-Postens anmelder giver "Selvmordsturisten" fire stjerner og kalder den "filmisk ambitiøs" og "en vellykket filmbedrift".

Politiken ligger på samme linje og kvitterer med fire hjerter.

- Filmen er så kold som en arktisk vinter. Det afspejler sig i Niels Thastums frostklare og knivskarpe billeder, der former universets kliniske minimalisme.

- Lyddesignet af Tormod Ringnes sikrer en sitrende dysterhed, mens Coster-Waldaus afdæmpede, næsten indadvendte spil også bidrager til at holde publikum på armslængdeafstand, skriver avisens anmelder.

"Selvmordsturisten" handler om forsikringsagenten Max, der spilles af Nikolaj Coster-Waldau. Max bliver slået ud af kurs, da hans læge fortæller ham, at en ondartet tumor i hans hjerne fortsætter med at vokse.

Der er for stor risiko forbundet med at fjerne tumoren, og dermed må Max indstille sig på, at hans liv lakker mod enden.

Uden sin kærestes viden planlægger Max derfor en rejse til et hotel, hvor mennesker kan komme af med livet under ordnede forhold.

- Nok er "Selvmordsturisten" en feberdrøm, men det er altså en flygtig og koldsvedende en af slagsen, skriver Politikens anmelder.

Hos Berlingske giver anmelderen filmen tre stjerner og fremhæver de "bjergtagende, isnende kolde og atmosfæriske billeder".

- Desværre døjer "Selvmordsturisten" med svingende skuespilpræstationer, et haltende manuskript med replikker, der skifter mellem at være udsøgt underspillede og gumpetungdanske.

Endelig undlader Kristeligt Dagblad at give filmen karakter med stjerner eller hjerter, men konstaterer, at selv om filmen drejer sig om et alvorligt emne, virker det ikke til at stikke så dybt.

- For hele selvmordsspørgsmålet, den aktive dødshjælp, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at miste sin menneskelighed, berøres, selvfølgelig. Men fordi det hele er så klinisk og hallucinerende, bliver den eksistentielle dimension formindsket.

- Nikolaj Coster-Waldaus Max er plaget. Af tvivl. Men så stikker det altså ikke dybere, for absurditeten holder distancen, skriver Kristeligt Dagblad.

"Selvmordsturisten" er instrueret af Jonas Alexander Arnby.

