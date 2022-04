»I dag blev en anden beslutning truffet. Vedrørende antihelte.«

Da den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, sent torsdag aften holdt en ny tale for sit folk, kom han med en opsigtsvækkende melding. Om forrædere inden for landets egne rækker.

To ukrainske generaler har derfor fået frataget deres militære rang, afslørede han.

I talen fortalte han ellers først, at han torsdag havde underskrevet et dekret, der tildeler en pris til 'vores helte':

»Til 136 tjenestemænd i vores væbnede styrker. Tak til alle,« sagde han, før tonen blev mere alvorlig:

»I dag blev en anden beslutning truffet. Vedrørende antihelte. Lige nu har jeg ikke tid til at håndtere alle forræderne. Men gradvist vil de blive straffet.«

»Det er derfor, at den tidligere chef for hoveddepartementet for intern sikkerhed i Ukraines sikkerhedstjeneste (SBU), Naumov Andriy Olehovych, og den tidligere kontorchef for SBU i Kherson-regionen, Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych, ikke længere er generaler,« forklarer Zelenskyj i talen.

Videre forklarede han, at det er den såkaldte Artikel 48 i de disciplinære regler for de væbnede styrker i Ukraine, der gør, at man kan fratage dem deres militære rang:

»De tjenestefolk blandt ledende officerer, som ikke har besluttet, hvor deres hjemland er, som overtræder militær-eden om troskab til det ukrainske folk med henblik på beskyttelse af vores stat, dets frihed og uafhængighed, vil uundgåeligt blive frataget deres militærrang,« fortæller Zelenskyj.

Hvad de to generaler helt præcist skal have gjort, der har ført til, at de fratages deres militærrang, oplyste den ukrainske præsident dog ikke i sin tale.

I stedet drejede han efterfølgende talen over på de 'ægte helte i sikkerhedstjenesten', der 'oprigtigt forsvarer vores stat':

»Der er virkelig mange helte blandt tjenestefolkene. Vi er taknemmelig for dem,« siger han.