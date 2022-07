Lyt til artiklen

Du har måske set filmen 'Snakes On a Plane'.

Men dette fund på en flyvetur mellem Ankara og Düsseldorf er i en helt anden kaliber.

Besætningen på en Turkish Airlines-flyvning fandt nemlig et afskåret hoved fra en slange, da de var i gang med serveringen af flymaden ombord. Det viser en video, som er gået viralt.

Måltidet var blevet leveret af cateringfirma Sancak Inflight Services, som dog afviser, at det anderledes og ikke særligt appetitvækkende syn var fra dem.

Snake Salad! Snake head found in the food given to the flight crew on a Sunexpress Ankara-Düsseldorf flight. https://t.co/YbNrVCpXiE pic.twitter.com/PMqfporE9a — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 23, 2022

Mens en fra personalet har optaget video og taget billeder af det gyselige fund, så de kunne dokumentere det, er det sidenhen blevet delt på nettet, og videoen har spredt sig hurtigt.

Siden har flere medier skrevet historien, og The Sun skriver, at personalet tidligere har klaget over at modtage biller og snegle i deres mad under flyvningen, ifølge Gazete Duvar.

SunExpress, der står bag flyvningen og som er baseret i Antalya, sagde i en erklæring, at denne fødevaretilstand var 'absolut uacceptabel'.

»Det er vores topprioritet, at de produkter, vi leverer til vores gæster på vores fly, er af højeste kvalitet, og at både vores gæster og medarbejdere har en behagelig og sikker flyveoplevelse. Beskyldningerne i pressen vedrørende vores madservice under flyvningen er absolut uacceptable, og der er iværksat en detaljeret undersøgelse af emnet,« lyder det og fortsætter:

»Indtil den pågældende forskningsproces er afsluttet, er alle forebyggende foranstaltninger og handlinger, herunder standsning af leveringen af ​​det relevante produkt, blevet truffet øjeblikkeligt.«

Mesut Evliyaoğlu, som er chef for Sancak Inflight Services, fortæller ifølge mediet Turkey Posts English, at selskabet har efterspurgt en prøve af maden, så man kan undersøge sagen nærmere.