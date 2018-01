Myndighederne på Jamaica har erklæret undtagelsestilstand i den populære turistby Montego Bay grundet vold og kriminalitet.

Det skriver The Washington Post.

De seneste år har man oplevet en massiv stigning i antallet af mord, der begås i St. James-distriktet, hvor turistparadiset Montego Bay er lokaliseret. Derfor har politiet nu blandt andet indført midlertidigt udgangsforbud for virksomheder og turister i distriktet.

Der er også blevet indført udgangsforbud i dele af St. Catherine-distriktet, der ligger vest for hovedstaden Kingston og grænser til de caribiske hav.

Det oplyser Jamaicas premiereminister Andrew Holness i en pressemeddelelse.

»Vi har set en stigning i kriminalitet, vold og særligt drab i st. James-distriktet. Sikkerhedsstyrkerne har gjort mig opmærksom på, at niveauet af kriminel aktivitet nu er så omfattende, at den er til fare for folkets sikkerhed,« sagde Jamaicas premiereminister, Andrew Holness, på et pressemøde fredag.

På sin Twitterkonto skrev premiereministeren efterfølgende: 'Tiden er inde til at tage hårdere midler i brug for at takle kriminalitet. Tiltag som er i tråd med lovens rammer og menneskerettighederne'.

It is the emerging view, that now is the time that the Jamaican government should take firm and resolute measures to tackle crime. Measures that are within the context of the law, the preservation of human rights and the dignity of life. pic.twitter.com/wjkfgXS3ZP — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) 18. januar 2018

Stigning i drabssager

I pressemeddelelsen oplyses det, at der i 2017 fandt 335 mord sted i området omkring St. James - et antal som er dobbelt så højt som i noget andet distrikt i landet.

Ifølge myndighederne er helt op til 70 procent af mordene, der finder sted på øen i det caribiske hav, banderelaterede.

På pressemødet understreger Andrew Holness at, personerne, der udøver kriminalitet, er en minoritet i den jamaicansk befolkning. Ifølge ham er 99 procent af befolkningen lovlydige borgere, der ønsker at se landet vækste og trives.

Regeringen håber på folkets opbakning til at få bugt med den sidste procent.

»Vi har brug for alle de informationer, vi kan få. Vi har brug for jeres fulde samarbejde i kampen for at genoprette fred, således at det gode folk fortsat kan trives på Jamaica,« siger Robert Montaque, der er sikkerhedsminister på Jamaica.