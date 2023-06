En klimaforsker advarer nu om det berygtede vejrfænomen El Niño.

Det sker, efter at det torsdag blev bekræftet af den amerikanske vejrtjeneste NOAA, at det længe ventede fænomen er opstået.

Men hvordan det kommer til at arte sig, vides ikke, skriver Dagbladet.

»Vi aner stadig ikke, hvor kraftigt det bliver, men skal være åbne for, at det kan være ud over, hvad man tidligere har oplevet,« forklarer klimaforsker ved Cicero Bjørn Samset.

Et satellietfoto fra 24. april 2023 viser, at der er relativt højere og varmere havvand ved ækvator og Sydamerikas vestkyst. Foto: NASA / JPL-Caltech

Vejrfænomenet El Niño risikerer at udløse tropiske cykloner i Stillehavet, voldsomt nedbør i Sydamerika og tørke i Australien.

Helt konkret opstår vejrfænomenet, når overfladevand i dele af det tropiske Stillehav har været 0,5 grader højere end normalt i den foregående måned.

Samtidig forventes El Niño også at udløse rekordhøje temperaturer, og de vil typisk komme året efter, at vejrfænomenet har fundet sted.

Derfor kan 2024 risikere at blive særlig varm.