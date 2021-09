»Han havde en kniv. En ret stor kniv. Jeg vil sige, den var på størrelse med hans arm.«

Det, der skulle have været en helt almindelig tur i supermarkedet i den newzealandske bydel New Lynn i Auckland, endte i et blodigt mareridt, da en mand pludselig gik amok med en kniv og begyndte at angribe tilfældige forbipasserende.

I alt kom seks personer til skade i det, der beskrives som en 'voldsomt terrorangreb'. Tre af dem er i kritisk tilstand.

En af dem, der befandt sig ganske få meter væk, da det hele begyndte, var en 34-årig lokal mand, som ikke ønsker sit navn frem.

Det skriver New Zealand Herald.

Han stod i et hjørne af butikken i mejeri-afdelingen, da han – efter egen forklaring – pludselig hørte en person råbe.

»Jeg hørte en person højt råbe: 'Allahu Akbar' ('Gud er stor', red.),« fortæller han.

Manden, der havde råbt, løb ifølge vidnet derefter hen til en kvinde lige foran ham og sprang på hende.

»Han havde en kniv. En ret stor kniv. Jeg vil sige, den var på størrelse med hans arm. Det var virkelig skræmmende,« forklarer vidnet til New Zealand Herald.

Kvinden, som manden sprang på, faldt om, og det fik også gerningsmanden til at falde på gulvet. Hurtigt rejste han sig og løb videre.

På det tidspunkt var han fire-fem skridt væk fra vidnet, som skyndte sig at flygte.

Han løb ud af butikken, mens han forsøgte at fortælle så mange som muligt, at der var en person med en kniv.

»De troede ikke på mig til at begynde med, for det var sket i hjørnet af butikken,« forklarer vidnet.

Men da en ansat fra butikken også løb ud, begyndte det at gå op for folk, at det var alvor. Blodigt alvor.

Folk løb rundt. Skreg. Flygtede fra stedet. Forsøgte at komme væk.

»Mens folk løb ud, kunne jeg se en kvinde, der havde en hvid t-shirt på, som blødte helt vildt og var i panik. Folk forsøgte at hjælpe hende,« fortæller den 34-årige lokale beboer.

Til det newzealandske medie forklarer vidnet videre, at han pludselig så nogle personer, der lignende civilklædte betjente, løbe ind i butikken.

Gerningsmanden blev skudt og dræbt.

På et pressemøde har landets premierminister, Jacinda Ardern, efterfølgende fortalt, at angrebet blev begået af en 32-årig mand, der var 'en kendt trussel' og inspireret af Islamisk Stats ideologi.

»Dette var et voldsomt angreb, et meningsløst angreb på uskyldige newzealændere,« siger hun.

På pressemødet forklarer hun ifølge New Zealand Herald videre, at gerningsmanden i forvejen var under konstant overvågning.

Han blev skudt og dræbt inden for 60 sekunder, oplyser premierministeren.

Selvom manden var under overvågning, lykkedes det ham at tage en kniv fra supermarkedet 'Countdown' – og den brugte han til at angribe de tilfældige forbipasserende.

