Seks personer er kommet til skade, efter en mand fredag gik amok med en kniv i et supermarked i den new zealandske by New Lynn i Auckland.

Manden, der begik angrebet – som beskrives som et terrorangreb – havde ellers været under konstant overvågning op til. Han blev selv skudt og dræbt.

Det skriver New Zealand Herald.

På et pressemøde har landets premierminister, Jacinda Ardern, efterfølgende fortalt, at angrebet blev begået af en 32-årig person, der var 'en kendt trussel' og inspireret af Islamisk Stats ideologi.

»Dette var et voldsomt angreb, et meningsløst angreb på uskyldige newzealændere,« siger hun.

På pressemødet forklarer hun ifølge New Zealand Herald videre, at gerningsmanden i forvejen var under konstant overvågning.

Han blev skudt og dræbt inden for 60 sekunder, oplyser premierministeren.

Selvom manden var under overvågning, lykkedes det ham at tage en kniv fra butikken – og den brugte han til at angribe tilfældige forbipasserende.

Seks kom til skade. Tre af dem alvorligt. De er alle indlagt.

På pressemødet var også politikommissær Andrew Coster til stede, og han forklarede, at både 'overvågningshold og taktiske hold' overvågede manden, mens han rejste fra sit hjem i Glen Eden til New Lynn.

Årsagen til overvågningen skyldtes ifølge Coster mandens 'ekstremistiske meninger'.

»Jeg ved, at denne situation vil føre til spørgsmål om, hvorvidt politiet kunne have gjort mere,« siger han og fortsætter:

»Virkeligheden er den, at når du overvåger en person 24 timer i døgnet, så er det ikke muligt at være umiddelbart ved siden af dem.«

Den nu dræbte gerningsmand kom til New Zealand fra Sri Lanka tilbage i 2011. Han blev 'en person af interesse' fem år senere. Siden har man holdt øje med ham.

»Det, der skete i dag, er foragteligt, det er hadefyldt, og det er forkert,« siger Jacinda Ardern, der beskriver gerningsmanden som en 'ensom ulv'.

Opdateres...