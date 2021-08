Udenrigsminister Jeppe Kofod demonstrerede en foruroligende mangel på viden om Afghanistan, da han lod sig interview til 21 Søndag. Det mener Venstres udenrigsordfører, der kræver en uvildig undersøgelse om Afghanistan.

»Den her udtalelse viser, at det er nødvendigt med en uvildig undersøgelse. Hvis Udenrigsministeren ikke engang ved det, der har været fremme i offentlige rapporter og som en lang række eksperter har sagt, så er jeg bange for, at Udenrigsministeren ikke har den korrekte viden om Afghanistan,« siger Michael Aastrup Jensen.

På dagen, hvor Taliban indtog Kabul og gjorde det klart, at vestens 20 år lange krig i Afghanistan var tabt, sagde Udenrigsministeren følgende om terrororganisationen Al-Qaeda:

»Al-Qaeda er ikke længere i Afghanistan. Der er ikke en trussel fra dem mod os mere som vi så manifesteret 11. september 2001 for knap 20 år siden,« sagde han cirka 15 minutter inde i udsendelsen, der kan ses her.

Udtalelsen står i skarp kontrast til de oplysninger, Forsvarets Efterretningstjeneste gav offentligheden før Kabuls fald. I den seneste risikovurdering fra 2020, som kan læses her, er der et helt afsnit om al-Qaeda tilstedeværelse i Afghanistan.

»Al-Qaedas råderum i Afghanistan vil sandsynligvis vokse. Al-Qaeda har i over 30 år brugt Afghanistan som base. Det er sket på trods af en målrettet og massiv vestlig kontraterrorindsats siden 2001. Taliban har beskyttet al-Qaeda og været den primære årsag til, at gruppen fortsat er til stede i Afghanistan,« lyder det i rapporten.

I rapporten slår FE fast, at al-Qaeda har været stækket, men samtidig vurderer tjenesten at en vestlig tilbagetrækning vil styrke terrornetværket.

»Hvis der som planlagt sker en vestlig tilbagetrækning fra Afghanistan i 2021, er det meget sandsynligt, at det vil styrke al-Qaeda og gruppens allierede i regionen. En tilbagetrækning vil blive præsenteret som en sejr for gruppen i dens propaganda. Det er sandsynligt, at al-Qaeda i Afghanistan efter en tilbagetrækning vil vokse i antal og bl.a. genoprette træningslejre for at øge sin kapacitet til at angribe mål både i regionen og i Vesten,« lyder det på side 53 i vurderingen.

Udover at al-Qaeda stadig er i landet, har den 20 år lange krig også skabt grobund for nye terrorgrupper. I en situations- og trusselsvurdering for de danske styrker, som FE udgav i 2019, fremgår det at Islamisk Stat har etableret sig i den nordøstlige del af Afghanistan under navnet ISKP.

»ISKP vil fortsat tiltrække fremmedkrigere, som styrker ISKP’s kapacitet. Al-Qaida vil bevare sine fristeder og fortsætte med at støtte Talibans oprørskamp,« lyder det i vruderingen.

»Det er jo absolut absurd teater, at Udenrigsministeren ikke engang læser efterretningstjenestens offentliggjorte rapport. Det er på ingen måde tilfredsstillende, at udenrigsministeren ikke ved, at al-Qaeda eksisterer i afghanistan i dag,« siger Michael Aastrup Jensen.

Venstre har krævet en uvildig undersøgelse af hele forløbet før, under og efter Kabuls fald. Et led i den undersøgelse bliver at finde ud af, hvad Forsvaret og Udenrigsministeren vidste om situationen i Afghanistan.