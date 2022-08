Lyt til artiklen

Den finske statsminister Sanna Marin er uden tvivl en af de mest omtalte regeringsledere på verdensplan for tiden.

Ikke for sine politiske udmeldinger eller holdninger, men for en omdiskuteret festvideo, der er blevet lækket til offentligheden.

Siden er historien blevet grebet af medier fra hele kloden og således fået massiv pressedækning.

Norske VG, amerikanske CNN og Reuters, canadiske Vancouver Sun, Bild i Tyskland, britiske Sky News, arabiske Al Jazeera og franske France 24 har alle bragt historien – bare for at nævne et udpluk.

Sanna Marin mødte torsdag pressen og svarede på spørgsmål om videoen. Foto: MATIAS HONKAMAA Vis mere Sanna Marin mødte torsdag pressen og svarede på spørgsmål om videoen. Foto: MATIAS HONKAMAA

I videoen kan man se en dansende og syngende Sanna Marin i privatregi til en fest med en række venner.

Alene hendes tilstedeværelse ved festen har skabt debat. Nogle mener, det er helt i orden, mens andre påpeger, at det afviger fra den traditionelle statsministerstil.

Ifølge det finske medie Iltalehti bliver Marin også beskyldt for at deltage i festen, hvor der var stoffer til stede.

Angiveligt bliver slanget 'flour gang' nævnt, hvilket refererer til brugen af kokain og andre stoffer. Derudover bliver der af en af de tilstedeværende sagt »for fanden, det her bliver en god følelse«.

36-årig Sanna Marin var på et tidspunkt verdens yngste regeringsleder. Foto: SAARA PELTOLA Vis mere 36-årig Sanna Marin var på et tidspunkt verdens yngste regeringsleder. Foto: SAARA PELTOLA

Sanna Marin indtog alkohol, men afviser alle beskyldninger om stoffer, ligesom hun siger, at hun ikke så stoffer ved festen. Hun ved dog ikke, hvorfor slanget blev sagt.

Men den forklaring går ikke rent ind alle steder.

Riikka Purra, der er leder af det nationalkonservative oppositionsparti Perussuomalaiset, opfordrer Sanna Marin til at tage en narkotest og offentliggøre resultatet.

Det har Sanna Marin dog ikke tænkt sig.

»Jeg har danset, sunget, fejret og gjort lovlige ting.«

»Jeg har et familieliv, jeg har et arbejdsliv, og jeg har fritid, som jeg bruger sammen med mine venner. Stort set ligesom andre på min alder. Jeg kommer til at være præcis den samme person, som jeg har været indtil nu, og jeg håber, at det bliver accepteret,« siger Marin ifølge BBC.

Marin ærgrer sig omvendt over, at videoen har nået offentligheden. Det skulle den aldrig været blevet, siger hun.