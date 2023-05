Missilet er hypersonisk, bevæger sig med en hastighed på 12.300 km/t og er blevet kaldt ustoppeligt.

Alligevel er det angiveligt blevet skudt ned af Ukrainske styrker, som anvender det amerikanske luftforsvarssystem Patriot.

Det skriver The Guardian og andre internationale medier.

Kommandør for det ukrainske luftvåben Mykola Oleshchuk skriver på Telegram, at det russiske 'Kinzhal'-missil blev skudt ned 4. maj i Kyivregionen.

'Jeg lykønsker det ukrainske folk med denne historiske begivenhed,' skriver han videre.

Han skriver også, at det er takket være det amerikanske luftforsvarssystem, som USA har doneret til Ukraine.

Det er efter alt at dømme første gang, det er lykkedes Ukraine at skyde et af Moskvas mest moderne missiler ned, og det er også første gang, Ukraine anvender luftforsvarssystemet Patriot.

Kinzhal-missilet er lavet til at gå under meget avancerede radarsystemer, det flyver med ti gange lydens hastighed og har en rækkevidde på 2.000 kilometer.

Ifølge nyhedsbureauet AP blev missilet sendt afsted fra et MiG-31K-fly på russisk territorium om natten 4. maj, hvorefter det blev skudt ned med et Patriotmissil.

Den ukrainske hær har tidligere indrømmet, at de har haft problemer med at standse Kinzhal-missilerne, som takket være deres hypersoniske hastighed og et stort sprænghoved gør det muligt at ødelægge svært tilgængelige mål.

Eksempelvis underjordiske bunkere.

Ukraine modtog første levering af Patriot-missilerne i slutningen af april.

Det er ikke kendt, hvor mange systemer de har, men både USA, Tyskland og Holland har bidraget.