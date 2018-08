Endnu en skuespillerinde står frem og anklager den tidligere filmproducent Harvey Weinstein for voldtægt.

Los Angeles. Den tyske skuespillerinde Emma Loman anklager den tidligere filmproducent Harvey Weinstein for voldtægt og vold.

Det fremgår af et søgsmål indgivet i Los Angeles mandag.

Skuespillerinden anklager Weinstein for at have voldtaget hende under filmfestivalen i Cannes tilbage i 2006.

Emma Loman siger, at hun mødte Weinstein i 2004 under en filmfestival i Venedig, og at han senere inviterede hende til Cannes for at diskutere hendes karriere.

Ifølge Emma Loman tøvede hun først med at takke ja til invitationen. Men Weinstein var vedholdende og fik blandt andet sin assistent til at kontakte Loman op mod 30 gange om dagen. Til sidst sagde hun ja.

I Cannes opfattede Loman Weinstein som "meget professionel", når de var i selskab med andre. Men det ændrede sig, da han på et tidspunkt inviterede hende med op i sin hotelsuite, siger hun.

- Ved ankomsten til Weinsteins suite droppede han hurtigt sin professionelle opførsel. I stedet overmandede han Loman og voldtog hende, står der i søgsmålet, der blev indgivet mandag.

Harvey Weinstein gjorde det flere gange klart for Loman, at han kunne ødelægge hendes karriere, hvis hun stod frem, står der i søgsmålet:

- Frygten for, at ingen ville tro hende samt et muligt modangreb fra så magtfuld en person gjorde, at Loman tiede.

I forvejen er 66-årige Weinstein blevet beskyldt for at have begået voldtægt og andre seksuelle overgreb mod over 70 kvinder.

De fleste af kvinderne er skuespillerinder og andre ansatte i filmbranchen, hvor Weinstein i mange år har været et stort navn.

Beskyldningerne mod ham blev startskuddet på MeToo-bevægelsen, der på sociale medier bredte sig over det meste af verden.

Først efter afsløringerne i 2017 "følte Loman sig sikker ved at stå frem", står der i sagsmålet.

Weinstein har flere gange afvist alle anklager om, at han skulle have haft sex med kvinderne mod deres vilje.

/ritzau/AFP