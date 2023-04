Lyt til artiklen

Donald Trump er nu officielt på vej til New York.

Omkring klokken halv seks, dansk tid, er den tidligere amerikanske præsident steget ombord på sit privatfly i Palm Beach International Airport i Florida. Men inden afgang havde Trump tid til at sende en særlig hilsen.

For på et billede af Trumps bil kan man se ham vinke til en politibetjent i lufthavnen.

Om cirka tre timer forventes Trump at lande i New York, hvorefter han vil blive transporteret med kortege til Trump Tower på 5th Avenue.

På vej til lufthavnen fra sit hjem i Mar-a-Lago vinker den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, til en politibetjent han passerer. Foto: MARCO BELLO

Allerede inden Trump lander i byen, der aldrig sover, er flere aggressive Trump-støttere mødt op foran Trump Tower for at vise deres støtte.

Samtidig er et hav af journalister mødt op, og det vrimler med politi overalt på den eksklusive adresse.

Det forventes, at Trump i løbet af tirsdagen vil blive anholdt og få taget fingeraftryk og et såkaldt 'mugshot' -–altså et forbryderfoto.

Det er en storjury på Manhatten, der har valgt at rejse tiltale mod Trump for at have betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels 130.000 dollar -–cirka 900.000 kroner – for at tie om en affære, hun påstår at have haft med ham.

Trump nægter sig skyldig i tiltalen.

