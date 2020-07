USA's præsident gik blandt andet til valg på at ville bygge en mur til Mexico. Nu hylder han forholdet.

USA og Mexico har ifølge præsident Donald Trump et "enestående forhold".

Det fortæller den amerikanske præsident onsdag, efter at han for første gang har budt sit mexicanske modstykke, Andres Manuel Lopez Obrador, velkommen til Det Hvide Hus.

Mødet er det første på tomandshånd mellem de to præsidenter og markerer en ny, stor handelsaftale mellem Mexico, USA og Canada.

- Vi har haft et enestående forhold. Forholdet mellem USA og Mexico har aldrig før været tættere, siger Donald Trump.

Den republikanske præsident baserede i 2016 store dele af sin valgkamp på løftet om at bygge en mur mellem USA og Mexico.

Dengang henviste han blandt andet til immigranter fra latinamerikanske lande som nogle "slemme hombres" (spansk ord for mand, som kan opfattes nedsættende, red.).

Han beskyldte også den mexicanske regering for at sende forbrydere og voldtægtsmænd til USA.

- Begge blev vi valgt på løftet om at bekæmpe korruption, give magten tilbage til folket og sætte vores landes egen interesse først, siger Trump til Lopez Obrador, der blev valgt i 2018.

- Det gør jeg, og det gør du.

Også Lopez Obrador taler ved mødet i venlige toner om Trump.

- Jeg vil takke dig for din forståelse, siger Mexicos præsident.

Han tilføjer, at der ikke er nogen grund til ikke at have "meget gode politiske forbindelse" mellem de to lande.

