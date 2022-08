Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En familie i Auckland, New Zealand købte kufferter på en auktion men gjorde efterfølgende et voldsomt ubehageligt fund.

Det viste sig nemlig efterfølgende, at kufferterne, som blev købt som en del af et lagerhotel, indeholdt rester af to lig.

Nu viser det sig, at de menneskelige rester fundet i kufferterne er fra to børn, som har været mellem fem og 10 år gamle, da de døde. Det rapporterer blandt andre BBC og CNN.

De to børn døde formentlig for tre-fire år siden, beretter politiet i Auckland overfor CNN.

Andre effekter fundet i kufferterne bliver nu undersøgt i et forsøg på at identificere de to børn.

»Dette er ikke en nem efterforskning. Det, jeg kan sige, er, at vi gør gode fremskridt med DNA-undersøgelser,« siger politiinspektør Tofilau Faamanuia Vaaelua til BBC.

Kufferterne blev købt på en auktion på et lagerhotel. BBC skriver, at familien menes at have købt en trailer fyldt med en række forskellige genstande - og her var kufferterne altså iblandt.

På den slags auktioner er det normal praksis, at efterladte genstande bortauktioneres, hvis regningerne for et lagerrum ikke er blevet betalt.

Typisk får man ikke mulighed for at inspicere genstandene nærmere. Men man kan håbe på at gøre et godt fund til prisen.

Politiet mistænker ikke, at familien, som købte kufferterne, har spillet nogen rolle i forbindelse med de to uidentificerede børns død.