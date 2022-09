Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var lige ved at ende i en uhyggelig flytragedie, da to fly var ved at kollidere i luften over en travl lufthavn i Florida, USA.

Nu er sagen overdraget til Federal Aviation Administration (FAA), som skal undersøge, hvad der næsten gik galt. Det skriver New York Post.

Piloten på det enmotors Cessna-fly kom meget tæt på det store Boeing 757 fra selskabet Delta, som tog af sted fra Orlandos internationale lufthavn i sidste måned.

Malik Clarke var pilot på Cessna-flyet, og han fortæller til tv-stationen, at han blev nødt til at lave en undvigemanøvre, for at undgå at ramme det meget større fly.

Piloten Malik Clarke måtte foretage en undvigemanøvre, for ikke at ramme passagerflyet. Foto: Instagram/@malik_dambah Vis mere Piloten Malik Clarke måtte foretage en undvigemanøvre, for ikke at ramme passagerflyet. Foto: Instagram/@malik_dambah

»Jeg vidste, at det ikke så rigtigt ud, så med det samme drejede jeg til højre, og steg så hurtigt jeg kunne.

Det blev jeg nødt til, for Boeing 757'eren har en meget stejlere stigningsrate, end det mit fly kan klare,« sagde Malik Clarke til ABC.

På en video, som Clarke har optaget af begivenheden, ser man det store passagerfly gå i luften, under 200 meter fra det lille fly.

»Hvis jeg ikke havde lavet den undvigemanøvre, så er det sandsynligt, at vi havde haft en kollision i luften,« tilføjede han.

»Det var helt klart en fejl, at de to fly var i det samme område af himlen,« sagde Steve Ganyard, der er ansat af ABC.

Også flyselskabet Delta, som har sit hovedkvarter i Atlantas internationale lufthavn, undersøger episoden.

»Der er ikke noget, der er så vigtigt som sikkerheden,« siger en talsperson til tv-stationen ABC.