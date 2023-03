Lyt til artiklen

Hele to cykloner og et jordskælv har ramt den lille østat Vanuatu, der ligger øst for Australien, på bare to dage.

De har derfor indført undtagelsestilstand for befolkningen på omkring 300.000 mennesker.

Jordskælvet målte 6,5 på richterskalaen, og det ramte fredag. Det kom dagen efter en kategori fire-cyklon, Judy, strøg hen over øerne. Det skriver BBC.

Stormen forårsagede voldsomme ødelæggelser og oversvømmelser på øerne, men der er ikke kommet nogen alvorligt til skade.

Regnen står ned i tove. Foto: Twitter / Ning Zhou Vanuatu / via REUTERS

Den samme dag som jordskælvet ramte en anden cyklon, Kevin, landet, med vinde på op til 130 km/t.

I hundredvis flygtede til evakueringssteder i hovedstaden, Port Vila, inden den anden cyklon ramte.

Nødhjælpsarbejdere har beskrevet situationen som noget helt specielt.

»Det er skørt, Vanuatu er vant til naturkatastrofer. Men jeg tror, at det er den første gang, vi har haft to af slagsen med bare en dags mellemrum,« siger UNICEFs Eric Durpaire, ifølge AFP.

Vanuatu har allerede bedt Australien og New Zealand om hjælp.