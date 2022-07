Lyt til artiklen

En blot toårig amerikansk dreng kan nu se frem til et liv som forældreløs.

Forældrene blev skudt ved en parade på USAs nationaldag 4. juli i Chicago-forstaden Highland Park.

Syv mennesker døde, heriblandt altså drengens forældre.

Det skriver BBC.

Paraden, som familien var taget til for at hygge sig, blev standset af skud kun ti minutter efter, den var begyndt kl. 17.14 dansk tid.

Den formodede gerningsmand havde planlagt angrebet i flere uger og var iført kvindetøj for at skjule sig i den panikslagne menneskemængde.

Han affyrede over 70 skud mod uskyldige mennesker med en riffel.

Der er tale om den 21-årige Robert E. Crimo, der er mistænkt for at stå bag.

Den lille dreng, der mistede sine forældre, blev fundet af en tilfældig kvinde, da han under angrebet var blevet væk fra sine forældre, Irina McCarthy (35 år) og Kevin McCarthy (37).

Siden skyderiet, der beskrives som 'et blodbad', er der startet en indsamling til fordel for den toårige dreng, Aiden McCarthy.

Indsamlingen har til formål at støtte drengen fremadrettet i livet. Der er ind til videre indsamlet 1,7 millioner dollar.

Drengen er nu i bedsteforældrenes varetægt.

Ifølge politiet havde den mistænkte bag masseskyderi mandag nær Chicago forklædt sig i kvindetøj. Billede af den formodede gerningsmand er fra et overvågningskamera. Highland Park Police Department/Reuters

Irina og Kevin McCarthy bliver af venner, familie og kollegaer beskrevet som kærlige forældre, der vil blive savnet enormt.

Bliver den mistænkte kendt skyldig, vil han stå over for en straf på livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

Mindst to gange inden mandagens skyderi havde han været i myndighedernes søgelys.

Det skete på baggrund af indrapporteringer om, at han truede med at begå selvmord eller udøve skade på andre personer.