42-årige Jacob var ved at blive skilt fra sin kone, da hun i august sidste år bad ham møde op i en sydsvensk skov for at kigge på et hus, hun kunne flytte ind i.

Men hun havde skumle bagtanker. Nu er den 36 årige kvinde dømt for grov mishandling - og Jacobs tidligere svoger og svigermor er dømt for mordforsøg.

Da den svenske mand som aftalt mødte op ved huset, blev han angrebet og mishandlet med slag, spark og sten af sin kone og hendes bror, skriver Expressen.

Senere stødte svigermoren endda til og deltog i angrebet, som var så groft, at de ifølge retten ' i fællesskab havde planlagt et mord'.

Billeder efter angrebet viser, at Jacob måtte sys med flere sting i hovedbunden, havde fået et blåt øje og var voldsomt forslået.

Anklager Pernilla Tallinger fortæller til Expressen, at sagen har været meget speciel for hende. I starten kunne hun knap tro, at de vanvittige scener kunne have fundet sted. Men ikke desto mindre var der beviser nok til at dømme de tre familiemedlemmer.

Svogeren og svigermoren blev idømt henholdsvis ni og syv års fængsel for mordforsøg.

Den 36-årige kvinde, som offeret siden er blevet skilt fra, fik en dom på fire års fængsel for grov mishandling.

Sådan så Jacob ud efter angrebet, der fandt sted i en sydsvensk skov. Foto: Politifoto Vis mere Sådan så Jacob ud efter angrebet, der fandt sted i en sydsvensk skov. Foto: Politifoto

Når den 36-årige kvinde slap billigere end sin bror og mor, skyldes det, at retten ikke fandt bevis for, at hun deltog, da de to familiemedlemmer skulle have forsøgt at banke Jacob til døde med en plastikkasse.

Jacobs ekskone føler sig imidlertid uskyldigt dømt og hævder, at hun end ikke var til stede ved selve angrebet på eksmanden, da han blev angrebet af hendes familie.

Ekskonen fortalte i retten, at det derimod var hende, der blev overfaldet af Jacob foran huset i skoven.

Ifølge hendes forklaring skubbede den 42-årige mand hende så hårdt, at hun faldt og slog sin nakke.

»Det sortnede for mine øjne i nogle sekunder. Da jeg kom på benene igen, så jeg, at Jacob og min bror var havnet i håndgemæng. Jeg forsøgte at skille dem ad, men Jacob sagde til mig, at jeg ikke skulle blande mig. Min bror sagde, jeg skulle køre væk derfra, så det gjorde jeg,« forklarede hun ifølge Expressen i retten.

Hun mener endda, Jacob overdriver angrebets voldsomhed og at han lyver, når han påstår, at hun deltog.

Ingen af delene fandt retten beviser for. Tværtimod stemte Jacobs beskrivelser af hændelsesforløbet godt overens med politiets egen efterforskning - som han ikke kendte til, da han afgav sin forklaring.

»Det overrasker mig ikke, at hun tilsyneladende stadig tror, at folk vil tro hende, hvis hun gentager løgnene en gang til eller fylder lidt mere på,« siger Jacob til Expressen.

Ekskonen ankede sin dom, men den svenske højesteret afviste at prøve sagen igen.

Derfor står dommen på fire års fængsel for grov mishandling af eksmanden til troende.

Expressen bringer ikke Jacobs efternavn.

Navnene på tre dømte bliver heller ikke oplyst.