Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den svenske statsminister, Magdalena Andersson, er helt klar i mælet.

»I Sverige er indledende undersøgelser fortrolige, og det gælder selvfølgelig også i denne sag,« siger hun.

Sagt med andre: Ifølge nyhedsbureauet Reuters giver hun Rusland en iskold skulder.

For Magdalena Andersson afviser fuldstændigt at dele nogen form for resultater af de undersøgelser, man har foretaget af lækagerne på Nord Stream 1 og 2, med russerne.

Sådan så det ud i havoverfladen efter en af lækagerne på Nord Stream-ledningerne. Foto: HANDOUT Vis mere Sådan så det ud i havoverfladen efter en af lækagerne på Nord Stream-ledningerne. Foto: HANDOUT

Tidligere har den svenske sikkerhedstjeneste Säpo kun meldt ud, at der har været »detonationer« i den svenske, eklsusive økonomiske zone.

Områderne har også været afspærret som gerningssted, men det er igen blevet ophævet.

Derfor siger den svenske statsminister da også:

»Den svenske, eklsusive økonomiske zone er ikke et territorium, som Sverige har råderet over. Vi har ophævet afspærringerne, og det er nu også muligt for andre skibe at opholde sig i området,« lyder det fra Magdalena Andersson:

»Sådan fungerer reglerne.«

I sidste uge forlangte den russiske premierminister, Mikhail Misjustin, via et brev til den svenske regering at blive involveret i undersøgelserne af Nord Stream-ledningerne, der blev ramt af fire lækager for lige over to uger siden.

Det har Sverige – også – afvist.

I stedet har svenske, tyske og danske myndigheder sammen sat en undersøgelse i gang, og senest er tyske dykkere blevet sat ind for fotografere gasledningerne.

Imens har den svenske regering indkaldt til et ekstraordinært krisehåndteringsmøde for en lang række myndigheder på torsdag, hvilket senest skete lige efter den russiske invasion af Ukraine. Det skriver SVT.

»Det handler selvfølgelig om, at vi har en forværret situation, og at vi også har den sandsynlige sabotage af Nord Stream 1 og 2,« Magdalena Andersson:

»Så der er gode grunde til, at alle myndigheder i Sverige har en øget bevågenhed i forhold til, hvordan situationen ser ud.«