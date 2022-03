I disse dage lever den lille franske alpeby overhovedet ikke op til sit tilnavn 'Courchevelski'.

»For to uger siden var der hundredvis af dem her, og nu er de simpelthen forsvundet. De er flygtet,« som en polsk turist ved navn Gosia fortæller.

Alt er på kort tid forandret i det eksklusive skiresort, der i mere end to årtier ellers har været et særdeles populært rejsemål for dem, det hele handler om: De ultrarige russere. Det har den russiske invasion af Ukraine lavet om på, skriver The Times.

Lokale beboere vurderer over for mediet, der har været på besøg i Courchevel – som byen retteligt hedder – at antallet er russiske turister nu er styrtdykket med 90 procent i forhold til normalt.

Der bliver også afviklet alpine World Cup-konkurrencer i Courchevel. Foto: JEFF PACHOUD

Samtidig lyder det, at hoteller og restauranter »er blevet ramt af en bølge af aflysninger og afrejser«.

»Hotelpersonale har beskrevet, hvordan russere indenfor 48 timer efter invasionen af Ukraine febrilsk forsøgte at komme hjem via privatfly og helikoptere,« skriver The Times.

Det gjorde de sandsynligvis for at undgå at blive ramt af sanktioner fra Vesten, der da også siden er hamret ned over Rusland. Og ikke mindst også over de velhavende russere.

Anderledes sorgløst har det tidligere været for de stenrige russere og oligarker, når de har været i Courchevel, efter at de fik smag for det franske skiområde sidst i 1990erne. Dengang anført af den kendte milliardær Roman Abramovich.

Le Cheval Blanc er et af Courchevels såkaldte 'palads'-hoteller. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT

I dag er det tydeligt at se, hvordan de russiske penge har påvirket området, der retteligt også i løbet af en sæson besøges af velhavere (og kendisser) fra mange andre lande.

Fem af de 31 såkaldte 'palads'-hoteller i Frankrig, der er ekstremt luksuriøse hoteller, ligger i Courchevel, hvor der desuden er otte restauranter med Michelin-stjerner. I øvrigt findes menukortene oftest kun på fransk – og russisk.

Byen er også spækket med eksklusive mærkevarebutikker som Louis Vuitton, Gucci og Fendi. Der er gallerier samt pels- og diamanthandlere, mens der på flere barer kan købes magnumflasker med vin til op mod 300.000 kroner stykket. Desuden er hytter med egen biograf, swimmingpool og anden luksus igennem de seneste år blevet handlet til flere hundrede millioner kroner.

Og festen var i fuld gang helt op til den russiske invasion af Ukraine 24. februar.

En af de mange pister ved Courchevel. Foto: THOMAS COEX

»Der var vi. Og mens vi tjekkede vores mobiltelefoner for opdateringer om Ukraine-krisen, festede russerne, som om Rom brændte,« som det lyder i en artikel hos Telegraph, der også har beskrevet forholdene i Courchevel i dagens op til krigen.

Nu er de altså væk.

Og byens borgmester, Jean-Yves Pachod, vil ikke sætte ord på, hvad det vil betyde for byen, hvis de meget rige russere aldrig kommer tilbage. Situationen er for »kompleks«, lyder det fra ham til The Times.

Optikeren Jean-Yves Cuminal vil dog gerne dele sin bekymring.

»Problemet er, at Courchevel har øget kvaliteten for russernes skyld. Og hvis der ingen russere er, er pengene også væk. Hvem kan erstatte dem i de store hoteller og hytter?« spørger han.

Eller som en anonym gallerist siger: »Det føles som om, at russernes tid i Courchevel tid er ovre. Jeg tror ikke, at de kommer tilbage.«