De er ikke helt tilfredse med den nye kampagne i Spanien.

Den kommer ellers fra det spanske ligeretsministerium, og den skal få kvinder til at gå på stranden, selv hvis de ikke ligner nogen fotomodel.

'Sommeren tilhører også os' hedder slogannet, der står over billedet af fem forskellige kvinder.

»Alle kroppe er strandkroppe,« siger socialminister Ione Belarra. Det skriver BBC.

Antonia Morillas, der leder kvindernes institut i Spanien, gør opmærksom på, at den fysiske virkelighed ikke kun berører kvindernes selvværd. Den berøver dem også deres rettigheder.

Til at vise kampagnen er der tegninger af fem kvinder på en strand. Billedet viser også en topløs kvinde, der har fået fjernet sit ene bryst.

Instituttet, der står bag kampagnen, siger at det er et eksempel på, at alle kroppe har en værdi.

Men ikke alle er imponeret over kampagnen.

Nogle mener at den skal udvides til også at vise mænd, med såkaldte standardkroppe.

Venstrefløjspolitikeren Cayo Alra siger, at kampagnen er absurd.

Den forsøger at skabe et problem, der ikke eksisterer.