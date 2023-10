Den norske by Stavanger var centrum for en yderst dramatisk hændelse natten til mandag.

Ifølge politiet skød og dræbte de en mand, efter en biljagt i en stjålen bil, hvor gerningsmanden holdt chaufføren som gidsel.

Gidslet blev ramt af skud, og det samme gjorde en politibetjent, der dog slap for skader på grund af en skudsikker vest.

Og det dramatiske optrin har efterladt et nabolag i chok.

Det skriver norske VG.

»Du bliver chokeret af at se en så alvorlig hændelse i nærmiljøet. Hvor folk går, og børn sover. Dette var skyderi og dramatik på sit værste.«

Sådan siger Sissel Knutsen Hegdal, der fra i dag er borgmester i Stavanger.

Hun vil som noget af det første vurdere, om kommunen skal nedsætte en krisestab.

»Det kunne være gået endnu værre. Det er en frygtelig og trist situation. Man gør sig nogle tanker om Stavanger og det gode miljø, vi har, og hvor let det kan ændres på kort tid,« siger hun til VG og beskriver et nabolag i chok.

»At læse, at dette er sket i Stavanger, er meget foruroligende. Det er ikke noget, vi er vant til her. Det er en helt ekstraordinær situation.«

Hun har fuld tillid til politiet, understreger hun.

Den afdøde gerningsmand skulle være mødt i retten i december, skriver VG, da han var tiltalt for trusler mod politiet.

Han er tidligere dømt for at have sejlet en båd i beruset tilstand.