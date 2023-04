Lørdag aften fik beboerne i den amerikanske by Palm Beach Gardens i Florida travlt med at komme inden døre, da en tornado hærgede byen.

Tornadoen opstod pludseligt og bevægede sig derefter gennem blandt andet trafikken. Her fik den det til at flyve om sig med biler og vragdele.

En bilist fangede hele episoden med sit kamera. I videoen øverst i artiklen kan man se en bil blive kastet op og vendt i luften.

Det er endnu uvist, om bilisten i videoen er kommet noget til.

Ifølge de lokale myndigheder er der ikke nogen meldinger om tilskadekomne, men man bad alligevel beboerne om at begrænse al udendørs aktivitet og være opmærksomme på strømledninger, skriver The New York Times.

Det amerikanske svar på DMI har en afdeling, der beskæftiger sig med blandt andet tornadoer. Storm Prediction Center, som afdelingen hedder, havde allerede udsendt en tornadoalarm inden tornadoen ramte Palm Beach Gardens.

En tornadoalarm betyder, at der er ganske gunstige betingelser for tornadoer i det pågældende område, og i dette tilfælde Florida.

Lørdag aften kunne hjemmesiden Poweroutage meddele, at 3300 husstande i området var uden strøm. Søndag er tallet faldet til 410.