Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Salman Rushdie er koblet fra respiratoren, og hans tilstand går i »den rigtige retning«.

Det bekræfter forfatterens agent, Andrew Wylie, til Reuters.

»Han er blevet koblet fra ventilatoren og er på vej til bedring. Det vil tage lang tid – hans skader er alvorlige, men det går i den rigtige retning,« lyder meldingen en mail fra agenten til nyhedsbureauet.

Fredag blev den kontroversielle forfatter angrebet og stukket ned på en scene i New York.

Ifølge politiet blev Salman Rushdie stukket i både nakken og brystet.

Manden, der angreb forfatteren, blev anholdt og er senere blevet identificeret af politiet som Hadi Matar. Han er nu sigtet for drabsforsøg og overfald.

I kølvandet på angrebet kom det frem, at Salman Rushdie, efter flere timer på operationsbordet, var tilkoblet en respirator – noget, han dog nu er ude af igen.

Hans agent oplyste desuden, at der var stor sandsynlighed for, at han ville miste et øje som følge af knivstikkeriet. Derudover har han fået nerveskader i en arm, og hans lever var punkteret og beskadiget.