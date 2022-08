Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet i New Zealand er kommet på lidt af en opgave, efter at en familie har fundet resterne af et menneske i en kuffert, som de har købt på en auktion.

Det uhumske fund gjorde de i deres hjem i South Auckland, efter at de pakkede deres købte ting ud. Det skriver BBC.

Politiet har straks indledt en mordundersøgelse, og de forsøger at få identificeret resterne af liget.

Familien menes ikke at være involveret i sagen med menneskeresterne.

De tog til auktionen på et opmagasineringssted og købte en hel trailer fuld af sager. Det inkluderede kufferterne.

»Indkøbsturen fandt sted sidste torsdag, og de fandt først ud af, at det lugtede lidt for specielt, da de begyndte at fjerne sagerne, efter at de kom hjem,« sagde Tofilau Faamanuia Vaaelua, der er detektiv hos politiet.

Flere af familiens naboer rapporterede også, at en »grim lugt« stod ud fra det indkøbte, allerede før politiet ankom. Det skriver Stuff.

En af naboerne er en tidligere medarbejder ved et krematorium. Og ifølge ham var lugten til af kende med det samme.

»Jeg vidste det med det samme, og jeg tænkte: Hvor mon den lugt kommer fra?« sagde han.

En anden nabo sagde, at hendes søn havde set en kuffert blive placeret i et at de retsmedicinske telte, der var blevet opstillet rundt om familiens hjem.

For politiets retsmedicinske eksperter gælder der om »at bekræfte identifikationen af den afdøde, så vi kan få klarlagt omstændighederne bag ved fundet«.

Politiet tilføjede, at der formentlig vil gå en rum tid, før de eventuelle overlevende kan blive informeret.