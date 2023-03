Lyt til artiklen

Donald Trump er ikke i tvivl. På tirsdag bliver han anholdt.

Historien er indtil videre ubekræftet, men det stopper ikke Kevin McCarthy, formanden for Repræsentanternes Hus i USA, i at rase over den mulige tiltalte mod den tidligere præsident.

Det sker på hans Twitter-profil.

»Så ruller det igen – et skandaløst magtmisbrug af en radikal distriktsanklager, der lader voldelige kriminelle slippe, mens han forfølger politisk hævn over præsident Trump,« skriver han og fortsætter.

»Jeg beder de relevante udvalg om straks at undersøge, om føderale midler bliver brugt til at undergrave vores demokrati ved at blande sig i valg med politisk motiverede retsforfølgelser.«

Det er på sit eget sociale medie, Truth Social, at Donald Trump har skrevet, at han på tirsdag vil blive anholdt. Han har i den forbindelse bedt sine tilhængere om at protestere.

Trump henviser i sit indlæg til 'illegalt lækkede oplysninger' fra anklagemyndigheden på Manhattan i New York. Han skriver, at der ikke er nogen bevislige lovovertrædelser, og han siger hele sagen mod ham er baseret på 'en gammel og helt og holdent afvist historie'.

Den tidligere præsident har intet skrevet om, i hvilken sag det er, han står til at blive anholdt.

Ifølge The New York Times er det dog sagen vedrørende pornostjernen Stormy Daniels, som det handler om.

Distriktsanklageren på Manhattan, Alvin Bragg, og hans team begyndte tidligere i år at fremlægge bevismateriale for en storjury, som undersøger en udbetaling på 130.00 dollar (947.000 kroner) som Michael Cohen, Trumps tidligere personlige advokat og fikser, udbetalte til pornostjernen Stormy Daniels under præsidentvalgkampen i 2016.

Kevin McCarthy, der er republikaner, måtte igennem en ydmygende proces, før han fik rollen som formanden for Repræsentanternes Hus. Han måtte således igennem hele 15 afstemninger, før han fik nok stemmer.

Han har efter sigende også et ganske godt forhold til Donald Trump. Han skældte godt nok Donald Trump ud efter angrebet på den Amerikanske Kongres i januar 2021, men samtidig var han den første toprepublikaner, der efter stormløbet tog til Florida for at besøge ekspræsidenten.