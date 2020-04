Kampen mod fattigdom i regioner i Afrika og Mellemøsten kan sættes tilbage med 30 år, advarer Oxfam.

Coronakrisen kan tvinge 500 millioner mennesker ud i fattigdom.

Det advarer den internationale hjælpeorganisation Oxfam om i en ny rapport.

For ikke at miste årtiers fattigdomsbekæmpelse ønsker organisationen, at verdens rigeste lande skal blive enige om en større hjælpepakke.

Oxfam ønsker blandt andet en gældsafskrivning på omkring seks milliarder kroner.

Kampen mod fattigdom i regioner i Afrika og Mellemøsten kan sættes tilbage med så meget som 30 år, advarer organisationen.

Oxfam citerer blandt andet forskning fra King's College i London og Australian National University i Canberra.

På den baggrund vurderer organisationen, at en halv milliard mennesker kan blive tvunget ud i fattigdom. Det svarer til otte procent af verdens befolkning.

- En redningspakke vil gøre det muligt for fattige lande at yde kontantstøtte til dem, der har mistet deres indkomst, og redde sårbare små virksomheder, skriver Oxfam.

I mange udviklingslande findes der ikke understøttelse for dem, der mister deres job under krisen.

- G20-finansministrene, Den Internationale Valutafond og Verdensbanken skal give udviklingslandene en øjeblikkelig betaling for at hjælpe dem med at redde fattige og sårbare samfund, siger Jose Maria Vera, der er generalsekretær i Oxfam.

Oxfam ønsker desuden en oprettelse af mindst en milliard dollar i nye internationale reserver.

Coronavirusset gjorde sit indtog i den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af sidste år. Siden da har det spredt sig til adskillige lande verden over.

På global plan har over 88.000 mistet livet som følge af virusset, mens mere end 1,5 millioner er testet positive for virusset. Man regner dog med et stort mørketal.

/ritzau/AFP