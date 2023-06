Et gammelt ordsprog lyder, at det ikke er størrelsen, der betyder noget.

Men selvom det ikke burde betyde noget, så betyder det altså tilsyneladende noget for den russiske præsident Vladimir Putin.

Det skriver Berlingske på baggrund af talrige billeder og videooptagelser, der viser, at præsidenten ikke bryder sig om at være den lille i en forsamling.

På billeder offentliggjort på Twitter af russiske propagandakanaler ser man, hvordan Putin har fundet et smart trick til at blive højere end sine cirka 170 cm.

Inde i selve skoen gemmer sig en skjult hæl, der giver nogle ekstra centimeter til højden. Foto: Nexta Vis mere Inde i selve skoen gemmer sig en skjult hæl, der giver nogle ekstra centimeter til højden. Foto: Nexta

Et billede fra præsidentens besøg på et universitet i Moskva kan man se, at Putins sko er udstyret med en platformhæl. Men ikke en hvilken som helst platformhæl.

For ifølge vestlige eksperter er der faktisk tale om en sko med en skjul hæl – en såkaldt 'elevatorsko', der angiveligt kan gøre Putin op til 15 centimeter højere.

Sko, der efter sigende ikke skulle være ubehagelige at gå i, fordi den tvinger foden i en akavet position.

Samtidig viser en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet 'Personality and Individual Differences', at hvis en person føler, at vedkommende er for lav, kan det have en negativ, psykotisk betydning.

Det vil sige, at der ifølge undersøgelsen kan være en sammenhæng mellem psykologiske lidelser – eksempelvis psykopati – og en følelse af en manglende højde.

Få seneste nyt om situationen i Ukraine i B.T. liveblog.